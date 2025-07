Pacientes e funcionários deixam hospital às pressas para fugir de incêndio em SP

Um princípio de incêndio ocorreu no Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, localizado na zona sul de São Paulo , devido a um curto-circuito em uma área em obras. Cerca de 70 pacientes e funcionários, incluindo da ala psiquiátrica e UTI, foram evacuados rapidamente. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros controlaram o fogo, mas a fumaça persistiu por várias horas, e cirurgias precisaram ser adiadas. Apesar do susto, o hospital voltou a funcionar normalmente. A diretoria ainda não se manifestou oficialmente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!