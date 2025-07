Padrasto de jovem envenenado ao comer bolinho de mandioca é preso em SP

A Justiça decretou a prisão de Ademilson Ferreira dos Santos, padrasto do jovem de 17 anos que foi internado ao ingerir um bolinho de mandioca envenenado. Lucas Silva continua em estado grave. dimilson nega as acusações de envenenamento de Lucas e abuso sexual de outros irmãos. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal investigam para identificar a substância ingerida por Lucas.



