Pai com bebê no colo é ameaçado por ladrão armado em São Paulo

Uma família foi surpreendida por um ladrão armado enquanto estava na calçada de casa, na zona norte de São Paulo. O homem, que estava com os filhos, um de cinco anos e um bebê, foi ameaçado com uma arma pelo suspeito que, após roubar o celular, retornou e apontou novamente o revólver.



A vizinhança colaborou com informações que levaram à prisão do criminoso dois dias depois; ele confessou o crime e admitiu planejar novos assaltos.



Caso semelhante aconteceu em Guarulhos.m Guarulhos, dois homens armados roubaram um motorista e uma passageira à luz do dia, forçando-os a desbloquear o celular antes de fugir.



