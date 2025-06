Pai e filha lutadores de jiu-jitsu agridem jovem após discussão de trânsito

Em São Paulo , uma discussão de trânsito resultou em uma agressão violenta. Um jovem de 19 anos, pedalando pela zona norte, foi perseguido por pai e filha, ambos lutadores de jiu-jitsu, após um desentendimento. Ao perder o controle da bicicleta, ele foi atacado com socos e chutes pelos agressores, próximos a um posto de gasolina. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Apesar do boletim de ocorrência registrado pela família, os suspeitos seguem foragidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!