Pai e filho que estavam desaparecidos em Santa Catarina são encontrados em área de mata

Um americano e seu filho de 13 anos, nascido na Nicarágua, foram encontrados após cinco dias desaparecidos em uma área de mata em Balneário Camboriú. A dupla, que estava sem ferimentos, foi localizada pelas equipes de busca, que utilizaram drones para auxiliar nos trabalhos. O homem pretendia ensinar o adolescente a sobreviver em condições extremas.

O pai decidiu levar o jovem para acampar sem equipamentos ou suprimentos adequados. Durante os dias que passaram na floresta sob chuva constante, eles contavam apenas com as roupas do corpo. Apesar da falta de alimentos suficientes, ambos estavam bem fisicamente ao serem resgatados.

O Corpo de Bombeiros encontrou os dois e precisou convencer o pai a procurar as autoridades junto com o adolescente. A Polícia Civil investiga se houve crime por expor a saúde do menor a perigo iminente, o que pode resultar em pena de detenção ao responsável.

Atualmente, o filho permanece sob os cuidados do pai. O Conselho Tutelar pode reavaliar o caso e decidir pela tutela provisória da criança, até que o adulto passe por exames psicológicos.

