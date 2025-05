Pai e filho são presos suspeitos de vender carros de luxo e não repassar dinheiro aos donos

Três homens foram presos em São Paulo por envolvimento em um esquema de golpes com veículos de luxo. Pai e filho, atuando há mais de três anos na zona norte, ofereciam a consignação de veículos, mas não repassavam o dinheiro após as vendas e desapareciam. Com o tempo, a empresa mudou de nome, passando o comando para um terceiro suspeito que também foi detido. Dois carros de luxo foram apreendidos, um deles com queixa de estelionato, e o verdadeiro dono já foi identificado. A polícia investiga a possibilidade de uma quadrilha maior estar envolvida. O advogado dos suspeitos alega problemas financeiros na empresa, que é foco de investigações contínuas.



