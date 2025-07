Pai entrega filho para polícia em operação contra roubo de cargas em São Paulo

A Polícia Civil faz uma operação nesta terça-feira (1º) para desmantelar quadrilhas envolvidas em roubos de cargas e sequestro de caminhoneiros. Duas equipes estão em campo: uma busca um suspeito cujo paradeiro é desconhecido, enquanto outra equipe prendeu um jovem após receber informações do próprio pai do suspeito. Veículos usados nos crimes foram apreendidos para perícia. A operação abrange diversos mandados e investiga atividades ilegais na região.



