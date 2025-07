Pai grava o filho de 11 anos dirigindo carro e trator e responderá por crime de trânsito

Um garoto de 11 anos foi filmado pelo próprio pai dirigindo um carro e já havia pilotado um trator. O vídeo que circulou nas redes sociais e chegou à Polícia Civil. Os responsáveis legais do menor foram identificados e responderão pelo artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. “Nós recebemos um vídeo da rede social em que havia o menor dirigindo um veículo automotor", informou a polícia. A pena prevista varia entre detenção ou multa. Há registros anteriores da criança em situações semelhantes com veículos não autorizados.



