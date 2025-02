Pais reclamam que crianças estão sem vagas em escolas na zona leste de São Paulo

Mães e pais que moram na zona leste de São Paulo relatam que mais de 100 crianças estão sem vaga na escola por um erro no sistema de distribuição ocorrido no final do ano passado. As aulas já começaram e as crianças seguem sem atendimento escolar, o que pode levar à perda de benefícios sociais, como o Bolsa Família. "A gente já procurou a Defensoria Pública, fomos ao Conselho Tutelar, mas cada hora nos mandam para um lado", relata Michelle, mãe de uma das crianças afetadas. A Secretaria Municipal de Educação afirma que as vagas serão disponibilizadas, mas a incerteza persiste.