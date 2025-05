Pais sofrem com fila de espera para cirurgia de filha que anda nas pontas dos pés

Aos cinco anos, Heloísa enfrenta desafios por andar na ponta dos pés, hábito comum em pessoas autistas, que levou ao encurtamento de seus tendões. Os pais dela, Stephany e Caio, relatam a dificuldade de ver a filha sempre pedindo colo e dormindo com os pés tortos. "Ver minha filha assim parte meu coração", desabafa a mãe. O tratamento com órteses solicitado por médicos pode aliviar suas dores, mas a espera preocupa a família. Eles esperam que a cirurgia venha a tempo de garantir uma vida sem sofrimentos para Eloísa.



