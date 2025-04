Palestra motivacional treina integrantes de facção criminosa para golpes financeiros

Uma operação policial em São Paulo descobriu que uma facção criminosa realizava palestras para treinar membros para praticar golpes financeiros.



Os criminosos enganavam vítimas fingindo ser de um banco, mencionando movimentações suspeitas em suas contas. Com o uso de atendentes falsas, eles finalizavam os golpes, resultando em prejuízos como o de R$ 50 mil para uma vítima.



Treze integrantes, incluindo o chefe da organização, foram presos. Apostilas contendo técnicas de fraude foram encontradas, e entre as notas, uma frase motivacional destacava-se: "vai dar certo roubar alguém hoje?"



