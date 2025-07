Pancadões com tiros, invasões e drogas tiram o sossego de moradores na zona norte de SP

Moradores da rua Ministro Lins de Barros, no Jardim Santa Cruz, zona norte de São Paulo, enfrentam dificuldades com os pancadões nos fins de semana. Além do barulho durante toda a madrugada, as festas envolvem consumo de drogas, disparos de arma de fogo e até invasão de residências. As ruas são usadas como banheiros improvisados, e os eventos, amplamente divulgados nas redes sociais, têm deixado os moradores em estado de desespero. Em resposta às denúncias, a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso, e a subprefeitura informou que alguns estabelecimentos foram fechados por funcionamento fora do horário permitido.



