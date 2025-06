Parentes de paciente morta quebram tudo em hospital de Manicoré (AM)

Parentes de uma idosa que morreu em um hospital de Manicoré (AM) vandalizaram a unidade de saúde para protestar contra o que eles consideraram atendimento negligente. O hospital declarou que todos os esforços foram feitos, mas a gravidade do estado da paciente impediu o sucesso no atendimento. Os envolvidos foram detidos e responderão por danos ao patrimônio público.



