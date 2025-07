Parentes de suspeito de assalto atacam policial durante abordagem em Itapecerica da Serra (SP)

Uma perseguição policial em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo , foi desencadeada após dois homens em uma moto assaltarem uma mulher. Durante a fuga, uma caminhonete atingiu um dos policiais que participava da perseguição. Apesar disso, um dos suspeitos foi detido em uma viela. No entanto, durante a abordagem, familiares do fugitivo atacaram o agente. A esposa, a cunhada e o sobrinho do suspeito foram levados à delegacia, mas o suspeito conseguiu escapar graças à intervenção dos parentes. Após horas na delegacia, os familiares foram liberados, mas saíram xingando. A polícia segue investigando o caso e busca identificar os envolvidos.



