Passa de 450 o número de ataques a ônibus em São Paulo

Chega a 458 o número de ataques a ônibus em São Paulo nos últimos dias. De acordo com a SPTrans, as ações criminosas estão mais concentradas na zona sul da capital paulista e acontecem majoritariamente no período noturno.



A polícia tem duas linhas de investigação: a primeira é a de que os ataques se originaram em desafios nas redes sociais e a outra é que a violência tem a ver com a disputa entre empresas concorrentes pela administração das linhas.