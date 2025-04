Passageiro agride cobrador em ônibus na zona sul de São Paulo

Um cobrador de ônibus se envolveu em uma confusão com passageiro na zona sul de São Paulo . Imagens mostram o usuário do transporte público chutando o funcionário em um coletivo cheio. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans informaram que repudiam qualquer forma de agressão ou violência no transporte público da cidade. A motivação do conflito ainda está sendo investigada.



