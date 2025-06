Passageiro se revolta com atraso de voo após interferência de drones em Guarulhos

Um passageiro se revoltou após ser avisado de que o voo dele seria remarcado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O homem teria um compromisso inadiável em seu destino e não aceita o atraso. A confusão acontece depois que pousos e decolagens foram interrompidos na noite de quarta-feira (11) devido a interferência de drones que supostamente pertenceriam a traficantes. Os criminosos teriam o objetivo de introduzir droga no terminal de cargas.



