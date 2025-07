Peão morre pisoteado por touro durante rodeio no interior de Mato Grosso

Um peão de rodeio morreu após ser pisoteado por um touro durante uma competição em Nova Ubiratã, no Mato Grosso. O jovem José Thaysson tinha 20 anos e faleceu um dia antes de completar 21. Ele foi socorrido pelos médicos da competição, mas não resistiu aos ferimentos. Amigos e familiares comentaram nas redes sociais sobre o sonho do jovem de se tornar campeão do rodeio.



