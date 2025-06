Pedido de socorro em idioma estrangeiro salva nigerianos de assalto em São Paulo

Uma família nigeriana teve sua casa invadida por criminosos no bairro do Butantã em São Paulo . Durante a invasão, uma moradora conseguiu avisar a sobrinha em um idioma de seu país para chamar a polícia. Sem entender, os bandidos não perceberam o pedido de socorro. A polícia chegou rapidamente, cercou a área e iniciou negociações. Após 40 minutos de tensão, os suspeitos se renderam e foram presos. Com eles, a polícia apreendeu armas e recuperou objetos roubados. A família, que trabalha com comércio, teve a casa invadida por acreditar-se que havia dinheiro no local. Outros integrantes da quadrilha ainda estão sendo procurados.



