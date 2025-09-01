Perseguição policial termina em acidente na zona leste de SP
O motorista de aplicativo Reginaldo se feriu em batida causada por criminoso que fugia da polícia
O motorista por aplicativo Reginaldo sofreu um acidente na zona leste de São Paulo. Ele transportava dois passageiros quando foi atingido por um veículo que fugia da polícia. O condutor do outro carro desobedeceu à ordem de parada e colidiu frontalmente com o carro de Reginaldo. Todos os envolvidos foram levados ao hospital devido aos ferimentos. O autor da fuga foi detido e encaminhado à delegacia. A perícia da Polícia Civil foi acionada para liberar a área do acidente.
