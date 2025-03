Picolés de sabores inusitados ajudam a refrescar animais no zoológico de São Paulo

No zoológico de São Paulo , as altas temperaturas são combatidas com cuidados especiais para os animais. Picolés inusitados, como os de barata, são oferecidos aos suricatos, enquanto primatas como os micos-leões-dourados saboreiam sorvetes de frutas como mamão e maracujá. Além disso, banhos de mangueira e áreas sombreadas fazem parte das estratégias para manter o conforto dos bichos. Com iniciativas inovadoras, os tratadores garantem o bem-estar dos animais, transformando o calor em diversão e cuidado.



