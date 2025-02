Piloto de avião que caiu em avenida tentou fazer pouso na via, dizem testemunhas

Um avião de médio porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O piloto tentou fazer um pouso de emergência, mas atingiu a traseira de um ônibus. Além do ônibus, uma motocicleta foi atingida. Equipes do Corpo de Bombeiros, GCM e Polícia Militar estão no local para resgatar vítimas e conter possíveis focos de incêndio. Relatos apontam feridos e dois corpos carbonizados. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente. Testemunhas relataram o desespero do piloto antes do impacto.