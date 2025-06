Piloto e dono de empresa podem ser indiciados pela queda de balão que matou oito pessoas em SC

O piloto e o dono da empresa proprietária do balão que caiu no sábado (21), em Praia Grande (SC), podem ser indiciado após o acidente provocar a morte de oito pessoas. Segundo o piloto, o fogo começou em um maçarico dentro do cesto. No desespero, alguns dos 21 passageiros passageiros pularam para tentar se salvar. Quatro pessoas morreram carbonizadas e outras quatro com o impacto da queda no solo A Polícia Civil está investigando as causas do acidente, e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também se manifestou sobre as regras de segurança. Moradores locais e familiares das vítimas prestam homenagens enquanto a cidade tenta se recuperar do choque. Uma das testemunhas, Eduarda, presenciou o momento da queda e descreveu a cena como traumatizante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!