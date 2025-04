Pista da Marginal Tietê apresenta desnível após conserto de cratera em São Paulo

A pista de um trecho da Marginal Tietê, importante via expressa de trânsito de São Paulo, apresenta desnível após conserto de uma cratera que se abriu no local.>br>

Especialistas alertam para o risco de acidentes devido ao desnível, especialmente para motociclistas, que podem não notar o problema ao passar em alta velocidade. A Sabesp planeja refazer o asfalto entre os dias 25 e 26, durante a madrugada, para minimizar impactos no trânsito.



