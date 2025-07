Pitbull ataca cão que passeava com tutora em bairro nobre de São Paulo

Um cachorro da raça pitbull atacou um cão da raça shar-pei que descansava após um passeio com a tutora em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O ataque aconteceu quando o homem que estava andando com o pitbull na coleira permitiu que ele se aproximasse e cheirasse o outro cachorro, que estava deitado na calçada. O dono do pitbull se prontificou a pagar por todas as despesas veterinárias do cachorro atacado. Outros casos parecidos de ataques de pitbull são vistos com frequência, incluindo um ataque fatal a uma criança. Esses acidentes destacam a importância da responsabilidade dos tutores de cumprirem as leis sobre o uso de focinheiras para cães potencialmente agressivos.



