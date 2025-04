Pitbull é baleado durante operação policial na zona leste de São Paulo

Uma operação policial no Parque Santa Madalena, zona leste de São Paulo , resultou em um pitbull baleado. Os policiais afirmaram que o animal avançou contra eles e precisou ser contido. A família do cão contestou essa versão e alegou que os agentes invadiram a casa sem aviso prévio.



De acordo com o advogado da família, a ação dos policiais foi desproporcional e poderia caracterizar maus-tratos ao animal. O laudo veterinário confirmou perfuração por projétil, e o cachorro ficou internado por três dias. A Secretaria de Segurança Pública declarou que a intervenção foi necessária durante o ataque do animal. A mãe do investigado, que não mora no local há anos, pediu uma investigação sobre a conduta dos policiais após registrar boletim de ocorrência.



