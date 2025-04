Pitbull escapa de casa e ataca três cachorros com seus tutores; um deles morreu

Uma Pitbull escapou de casa e atacou três cachorros que passeavam com os seus tutores, em São Paulo. Um dos pets morreu no ataque. O cãozinho da raça Maltês, chamado Boninho, não resistiu aos ferimentos. Em menos de dez minutos, outros dois cachorros foram feridos, junto com seus tutores. O responsável pela Pitbull, que não estava presente durante os ataques, classificou o incidente como uma fatalidade. A polícia investiga as ocorrências e o tutor da Pitbull pode responder por lesão corporal e maus-tratos.



