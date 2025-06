'Playboyzinho do Crime' é apreendido após invadir mais de 60 condomínios em São Paulo

Um adolescente que ganhou o vulgo de 'Playboyzinho do Crime' foi apreendido pela polícia após monitoramento durante tentativas de invasão a condomínios de São Paulo. Ele usava disfarces, como um quipá e trajes formais, para fingir ser morador e enganar porteiros destreinados. Com apenas 17 anos, é suspeito de aproximadamente 60 furtos e confessou participação em pelo menos 40 deles. A polícia encontrou itens valiosos em posse dele, incluindo relógios de luxo e equipamentos eletrônicos. O menor foi levado à Fundação Casa e, como reincidente, pode permanecer lá até os 21 anos.



