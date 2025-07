PM atira em investigadores da Polícia Civil ao confundi-los com traficantes

Na zona sul de São Paulo, uma operação contra o tráfico de drogas terminou em confronto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Durante a ação, um Sargento da Rota atirou contra dois investigadores da Polícia Civil. Um dos investigadores, atingido no tórax, está com a saúde estável. O outro sofreu ferimentos leves. De acordo com um investigador, o Sargento atirou sem se identificar, mesmo após ele exibir seu distintivo. A Secretaria de Segurança Pública informou que uma perícia está sendo realizada para apurar as circunstâncias do ocorrido.



