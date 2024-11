Polícia acredita que alerta de dentro do saguão facilitou execução de delator do PCC em aeroporto

A polícia avança na investigação da execução de Antonio Gritzbach no aeroporto de Guarulhos, no último dia 8 de novembro. Acredita-se que um alerta de dentro do saguão do terminal tenha facilitado a ação dos criminosos. Imagens mostram o carro dos suspeitos estacionando por 50 minutos antes do crime. A polícia já identificou um dos envolvidos e realiza diligências para localizar o suspeito.