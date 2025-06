Polícia aponta contradições em depoimento de humorista que matou miss no Paraná

A polícia apontou contradições no depoimento do humorista Marcelo Alves dos Santos, que matou a miss Serra Branca Teen 2020 Raissa Suelen em Curitiba (PR). Marcelo alegou ter matado Raíssa usando um lacre plástico após ser rejeitado por ela, mas a investigação sugere que o crime foi premeditado e que Raíssa pode ter sido dopada, pois não havia sinais de defesa em seu corpo. A família de Raíssa, que tinha esperanças de encontrá-la viva, agora busca justiça.



