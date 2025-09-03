Polícia apreende quatro menores integrantes da gangue do quebra-vidro em São Paulo

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu quatro adolescentes envolvidos com a chamada "Gangue Quebra-Vidros" durante uma operação realizada no viaduto do Tatuapé, zona leste de São Paulo . A ação faz parte de uma iniciativa focada exclusivamente nesse tipo de crime que vem afetando motoristas na região.

O grupo criminoso operava com um esquema bem estruturado. Enquanto alguns membros ficavam nos viadutos observando potenciais vítimas distraídas, outros realizavam os roubos quebrando vidros dos carros para subtrair pertences como celulares. Este método é conhecido por moradores da Grande São Paulo devido à sua recorrência.

Casos semelhantes têm ocorrido em toda a cidade. No mês anterior ao desmantelamento dessa quadrilha específica, o apresentador Thiago Gardinali e a repórter Paola Vianna também foram vítimas desse tipo de roubo em um viaduto na zona sul paulistana. Após o incidente envolvendo esses profissionais da mídia, buscas foram realizadas pela polícia civil na área onde ocorreu o assalto; contudo, os responsáveis não foram localizados naquele momento.

A operação recente destaca a importância das ações coordenadas pelas forças policiais para combater crimes urbanos organizados que afetam diretamente a segurança dos cidadãos nas grandes metrópoles brasileiras.

