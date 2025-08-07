Polícia Civil apreende mais de 600 quilos de drogas em Diadema

A Polícia Civil de Diadema, ABC paulista, apreendeu mais de 600 quilos de maconha e haxixe durante uma operação. A carga era transportada em um caminhão e encontrada também em uma casa. Dois integrantes da quadrilha foram presos. Além dos entorpecentes, a polícia confiscou dois carros, uma moto e um caminhão usados no transporte. O caso segue sob investigação pela delegacia local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!