Polícia conclui que colegas mataram estudante de 14 anos por inveja em Uberaba (MG)

As investigações sobre o assassinato da adolescente Melissa Campos, 14 anos, foram encerradas. O crime ocorreu dentro de uma sala de aula em Uberaba (MG), praticado por um colega com a ajuda de outro aluno.



A polícia identificou que a motivação foi inveja. Melissa recebeu um bilhete misterioso antes de ser golpeada com uma faca levada pelo executor. As autoridades afirmaram que não houve bullying ou grupos externos envolvidos. Os adolescentes não demonstraram emoção durante os depoimentos. Após o crime, ambos fugiram, mas foram localizados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!