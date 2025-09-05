Logo R7.com
Polícia consegue 'laçar' carro roubado e prende ladrão nos EUA

Dispositivo semelhante ao lançador de teia do Homem-Aranha auxilia em perseguição

A polícia americana utilizou um dispositivo inovador para prender um homem acusado de roubar o carro da ex-namorada e empurrá-la para fora do veículo. O incidente ocorreu durante uma perseguição em Las Vegas e foi registrado por imagens aéreas que mostram a eficácia do equipamento.


O suspeito também era procurado por tentativa de homicídio. Durante a fuga, os policiais usaram o dispositivo que se assemelha ao lançador de teia do personagem fictício Homem-Aranha. Ele foi acoplado à roda traseira do carro conduzido pelo fugitivo, impedindo-o de continuar sua escapada.


Este método é parte das estratégias modernas adotadas pelas forças policiais nos Estados Unidos para garantir maior segurança durante perseguições veiculares. Em outra ocasião similar mencionada no relato original, o uso desse tipo de equipamento resultou na remoção completa do eixo traseiro de um veículo em fuga.



