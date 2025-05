Polícia de São Paulo prende três líderes do PCC em dois dias

Ações da polícia de São Paulo nos últimos dias terminaram com as prisões de três líderes da facção criminosa PCC. O caso mais recente envolveu Renato Lima de Brito, conhecido como Irmão Mustafá. Ele tinha extensa ficha criminal e foi capturado na segunda-feira (12).



Ainda na segunda-feira, foi preso Genivaldo Gomes dos Santos, apontado como braço direito de Anderson Manzini, o Gordão, que comanda as ações do PCC em São paulo. No domingo, foi capturado Marcelo Lucio Paulino, vulgo Maguegue, responsável por gerenciar a distribuição de drogas e que estava foragido desde 2017.



