Polícia de São Paulo recupera carga milionária de remédios usados para emagrecer

A polícia recuperou uma carga milionária de medicamentos destinados ao controle do açúcar no sangue e ao emagrecimento. O roubo ocorreu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos e os criminosos escaparam para uma área de mata.



A Polícia Civil de Guarulhos investiga o caso, enquanto especialistas alertam para o potencial aumento do mercado clandestino devido à obrigatoriedade de prescrição médica, elevando preocupações sobre a segurança em farmácias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!