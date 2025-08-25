Polícia de SP prende três suspeitos após assalto a família chinesa
Família foi abordada no Itaim Paulista, mas ação rápida da polícia frustra o crime
Uma família chinesa foi assaltada por quatro criminosos na zona leste de São Paulo. Durante a ação, a polícia passava pelo local e interveio rapidamente, detendo três dos indivíduos antes que eles conseguissem fugir com o carro roubado e outros pertences. O quarto suspeito escapou levando alianças. A polícia segue procurando o último suspeito e investiga o envolvimento do grupo em crimes semelhantes.
