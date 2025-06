Polícia descarta que empresário encontrado morto no autódromo de Interlagos tenha sofrido latrocínio

A delegada Ivalda Aleixo apresentou novos detalhes sobre a investigação da morte de Adalberto Júnior no autódromo de Interlagos. Embora uma gota de sangue tenha sido encontrada no carro de Adalberto, ela não se relaciona com sua morte. Rafael Aliste, amigo da vítima, afirmou ter sido assaltado após o evento de motociclismo e mencionou consumo de álcool e drogas, mas o laudo toxicológico de Adalberto deu negativo. A polícia descarta a hipótese de acidente, sugerindo que Adalberto possa ter sofrido um "mata-leão" antes de ser colocado no buraco entre o autódromo e kartódromo. A delegada também mencionou a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas no incidente.



