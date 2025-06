Polícia descobre fábrica que usava alvejante para produzir bebidas falsas em São Paulo

A polícia desmantelou uma fábrica clandestina de bebidas em uma casa em São Paulo , que operava como um laboratório ilegal sem higiene ou controle sanitário. A investigação começou após a abordagem de um carro suspeito, onde foram encontradas garrafas vazias. No local, a polícia descobriu um esquema sofisticado de falsificação, com adesivos e rótulos imitando marcas verdadeiras. Cerca de 2 mil litros de bebidas foram apreendidos. As investigações continuam para identificar os envolvidos, pois ninguém foi preso até o momento. Há suspeitas de que essas bebidas eram vendidas em bares e baladas, representando um risco à saúde dos consumidores.



