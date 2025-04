Polícia divulga foto do suspeito de matar estudante da USP em São Paulo

A polícia divulgou imagens do suspeito de matar a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva na zona leste de São Paulo. O homem é identificado pelos nomes "Cachorrão" e "Mineiro".



Bruna foi morta no último dia 13 de abril enquanto caminhava para casa, após um final de semana no Butantã com o namorado. Imagens de segurança mostram o momento em que Bruna é surpreendida pelo suspeito, conhecido como Mineiro ou Cachorrão, que continua foragido. O corpo dela foi encontrado quatro dias depois, com marcas de violência, em um estacionamento.



