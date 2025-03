Polícia diz que Edna morreu de causas naturais e descarta ligação com caso Vitória

A polícia concluiu que a idosa Edna Oliveira Silva, de 65 anos, morreu de causas naturais e descartou ligação do caso com o da morte da jovem Vitória REgina de Sousa, de 17 anos.



O corpo de Edna foi encontrado em uma cachoeira enquanto Vitória ainda era dada como desaparecida. Ela trabalhou como cuidadora da mãe do padrasto de Maicol Antonio Sales dos Santos, que confessou ter matado a adolescente.



