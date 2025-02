Polícia encontra carro carbonizado de motorista desaparecido no interior de São Paulo

O carro de Cláudio José de Moraes, um motorista de aplicativo desaparecido, foi encontrado carbonizado em uma área de mata na cidade de Mairinque (SP). Imagens de câmeras de segurança mostram a última corrida do profissional de transporte, com um passageiro no banco traseiro. Desde o desaparecimento, a família não teve contato com ele e teme que ele tenha sido vítima de assalto. A polícia está investigando possíveis conexões com outros casos semelhantes na região.