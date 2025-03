Polícia encontra manchas de sangue em casa onde Vitória teria sido mantida em cativeiro

A Polícia Civil realizou uma nova perícia na casa de Maicol Sales dos Santos, em Cajamar, onde Vitória Regina de Souza pode ter sido mantida refém antes de ser assassinada. Um cachorro farejador indicou a presença de vestígios biológicos no banheiro e na porta da residência. A jovem de 17 anos foi morta por estrangulamento e há indícios de violência sexual. Além de Maicol, que está preso, a polícia investiga o ex-namorado de Vitória e um vizinho. A defesa de Maicol nega envolvimento dele no crime, mesmo após a descoberta de uma pesquisa em seu celular sobre como limpar a cena de um crime. As autoridades também analisam a conexão entre a morte de Vitória e outro crime na região, envolvendo uma idosa que teria trabalhado na casa de Maicol.



