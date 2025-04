Polícia estoura laboratório de maconha gourmet em São Paulo

A polícia desmantelou um laboratório clandestino voltado para a produção de maconha gourmet em um imóvel alugado na capital paulista. Durante a operação, dois traficantes foram presos em flagrante.



No local, os agentes encontraram maquinário para cultivo e extração da droga, além de sistemas de climatização e umidificação para produção de alta qualidade.



Parte da produção era destinada a festas eletrônicas e de alto padrão. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos para investigação adicional. A proprietária do imóvel alegou não ter conhecimento das atividades ilegais.



