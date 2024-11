Polícia faz operação contra agentes afastados após execução de delator do PCC

A Polícia Civil e a Polícia Militar de São Paulo estão cumprindo mandados de busca e apreensão relacionados à morte do empresário Antônio Vinícius Gritspa. Oito policiais militares foram afastados e estão sendo investigados por sua possível ligação com o crime ocorrido em 8 de novembro. Imagens mostram os momentos que antecederam a execução no aeroporto. A polícia investiga se há envolvimento do PCC e realiza testes para identificar os atiradores.