Polícia faz operação contra quadrilha que roubou instituição de caridade em Campo Grande (MS)

As polícias de São Paulo e Mato Grosso do Sul realizaram uma ação conjunta para desarticular uma quadrilha que roubou R$ 60 mil de uma entidade de Campo Grande (MS) que atende crianças com autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral. Foram cumpridos 11 mandados no Mato Grosso do Sul e um na zona norte de São Paulo, onde uma suspeita foi presa. A operação segue para capturar outros membros do grupo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!