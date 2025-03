Polícia faz perícia na casa que teria sido usado como cativeiro da adolescente Vitória Regina

A polícia descobriu a casa que teria sido usado como cativeiro da adolescente Vitória Regina. O imóvel fica localizado a poucos metros da casa da vítima e passou por perícia para identificar vestígios de sangue ou qualquer evidência que comprove sua presença no local. Um cão farejador também ajudou os peritos nas buscas por pistas. A Polícia Civil segue com novas diligências para esclarecer a autoria e o motivo do assassinato de Vitória.



