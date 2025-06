Polícia fecha lojas de pet shop por venda de produtos vencidos em São Paulo

A Polícia Civil fechou oito lojas de uma rede de pet shop em São Paulo após denúncias sobre a venda de produtos vencidos. Agentes descobriram larvas e insetos nos recipientes de ração, além de vacinas com validade expirada, demonstrando um total desprezo pela qualidade dos produtos, segundo a polícia. As investigações indicam que um único grupo controlava as unidades, movimentando grandes valores mensalmente. Até o momento, ninguém foi preso, e as lojas estão interditadas parcialmente enquanto aguardam avaliação da vigilância sanitária.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!