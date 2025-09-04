Polícia Federal faz operação contra empresa que teria lavado R$ 50 bilhões em criptomoedas

A Polícia Federal deflagrou uma operação na zona leste de São Paulo para combater um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A ação faz parte da Operação Sibila e busca rastrear a origem e o destino dos R$ 50 bilhões movimentados por uma facção criminosa.

Os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar os responsáveis pelas transações ilegais. Até o momento, cinco suspeitos foram levados à sede da Polícia Federal para prestar depoimento.

A investigação é uma continuidade da Operação Colossos que mapeou as atividades financeiras ilícitas do grupo criminoso. As autoridades pretendem esclarecer como esses recursos estavam sendo desviados dos cofres públicos e utilizados no tráfico de drogas e outras atividades ilegais.

As operações continuam em andamento enquanto a polícia trabalha para trazer mais envolvidos à justiça. Novas informações podem surgir a qualquer momento conforme os investigadores avançam nas apurações sobre este complexo esquema financeiro ilegal.

